KOHALIK TEGIJA | Kajar Lember: valituks saamise järel vangi? Küll teile paragrahv leitakse

Vahest tuleb see hästi välja, kuid vahel on ikka ka lüngad, mis teinekord sõltuvalt huvigruppidest ei ole seadustes mitte juhuslikult, vaid ikka selleks, et ühel osapoolel oleks sellest tuge. Vahel aga tundub, et mõne seadusepügalaga on üle pingutatud ja kui selle ärakasutajad ei oska jääda terve mõistuse tõlgenduste juurde, siis on paragrahvi sõnastus osutunud liiga laiaks ja nagu ikka, kui hea relv satub valedesse kätesse, võivad olla tulemused vastupidised, kui relva väljatöötamisel eeldati.

Vaadake ette!