ARVUSTUS | Kahe jalaga keset toorest elu

Jälgida neenetsi põdrakasvatajat Ivannat, viie lapsega mikroskoopilises putkas elavat naist, on nagu ekskursioon uskumatusse etnograafilisse ajalukku. Tillukesel, umbes kuueruutmeetrisel pinnal, mille sisemuses laperdab kile ja väljaspool on põdranahad, mis on ühtaegu nii köök, elu- ja magamistuba kui ka vannituba ja kemps, toimetavad üsna harmooniliselt koos kari lapsi ja nende ilus ema, kel sigaret lakkamatult suunurgas. Vaataja saab harukordse võimaluse jälgida toanurgast (kuidas sinna on lisaks mahtunud filmi üles võttev meeskond, tundub lausa müstiline) suure pere argipäeva.