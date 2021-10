„Parlamendivalimised on kui referendum Andrej Babiši jätkamise üle peaministrina,” ütles Eesti Päevalehele Prahas tegutsev vabakutseline ajakirjanik Petr Fischer enne lõplike valimistulemuste selgumist. Nüüdseks on pärast reedel ja laupäeval toimunud valimisi teada, et Tšehhi rahvas Babiši peaministrina jätkamist ei soovi, sest parlamendi alamkojas saavutasid enamuse kaks valimisliitu, kes vastandasid end selgelt peaministri korruptsioonisüüdistustele ning populistlikule valitsemisstiilile.