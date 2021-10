Äsja valimas käinud Lena ütles reede pärastlõunal Eesti Päevalehele, et Tšehhis levib presidendi tervise kohta palju kuuldusi. „Kas ta on homme veel elus? Kes teab, aga ilmselt on olukord väga halb, sest ametlikku infot ei liigu,” oletas Lena.

Pühapäeval kohtus president oma residentsis peaminister Andrej Babišiga ja lahkus 40 minutit väldanud kohtumiselt kiirabiautos. Arstide soovitusel pandi Zeman taas Praha sõjaväe keskhaiglasse, sest tema ravi olevat komplitseeritud.