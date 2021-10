KOLUMN | Harri Tiido: raha paralleelmaailma on asja vähestel

„Pandora paberites” sisalduva teabemaardla tutvustamine maailmale on alles pooleli, kuid tegemist on tervistava nähtusega. See läheb samasse rubriiki „Panama paberitega” ning Aleksei Navalnõi korruptsiooniuuringutega Venemaa tähtsate ja rikaste seas. Niisamuti aga ka Bellingcati ja selle partnerite tegevusega kuritegelike seoste leidmisel ja kurjategijate paljastamisel ning mitme kohalikumat laadi uurimisega. Olgu viimaste näiteks kasvõi siinsamas ajalehes ilmunud sari, mis käsitles Eesti kirikumaailma.

Uuriv ajakirjandus on täiesti olemas ja tegutseb. See töö võtab aega ja on tihti kulukas, pealegi näitab „Panama paberite” algmaterjali hulk vajadust jõude koondada. Sadade ajakirjanike ja nende abiliste tegevuse tulemus on aga avalikkusele kainestav.