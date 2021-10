Vaba Lava toetamist ajendiks tuues on Narvas tagandatud juba kaks linnapead

Raha on ju alati vähe, eriti kultuurivallas ja selle jagamise kohta on igal Eesti loomeliidul oma arvamus. Isegi kõige paremat finantseerimist nautiv teatrivaldkond ei saa end kindlalt tunda, nagu näha Narva Vaba Lava näitel.

Nii riik, linnarahvas kui ka Narva valitsejad on ühel nõul, et uut teatrit on Eesti suuruselt kolmandasse linna vaja. 1. oktoobrist pidi piirilinnas tegutsev Vaba Lava aga uksed kinni panema. Jätkatakse ainult huvitegevusega ja kõik üritused lükati edasi järgmisse aastasse. Tavapäraselt edasi tegutsemiseks on Narva Vaba Lava teatrijuht Märt Meosi sõnul küsinud kultuuriministeeriumilt aasta lõpuni 140 000 eurot. „Praegu on Narvas etendustegevus peatatud, aga jätkame lastele mõeldud tegevust ja täidame lepingulisi kohustusi, mis on juba varem võetud, et vältida lepingutrahve,” ütles Meos.