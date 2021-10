ARVUSTUS | Pettumust täis ja teistele elatud elu

Tunnustatud Briti pianist Ryder saabub ühte Kesk-Euroopa väikelinna, et anda seal kontsert. Tema teine ülesanne on pakkuda asjatundlikku nõu kohalikule kultuurieliidile, et aidata linnal madalseisust üle saada. Ryderi mõnepäevane visiit on täis kohtumisi ja kohustusi, ent millegipärast ei õnnestu tal meenutada nende täpseid koordinaate ja sisu.

Seega ekslebki ta linnas kui unenäolises labürindis, laseb end sealsete elanike ülipakilistel palvetel kaasa tõmmata ja jääb aina rohkem maha varem paika pandud programmist. Linn, kuhu Ryder pole enda sõnul kunagi varem sattunud, tundub ühtaegu tuttavlik ja võõras. See on koduks ka Ryderi naisele ja kasulapsele, kes võistlevad ülejäänud linnaelanikega peategelase tähelepanu nimel, ent jäävad ikka ja jälle kaotajateks. Ryder on otsustanud, et tema karjäär ja ühiskondlik roll on olulisemad isiklikust õnnest ja perest.