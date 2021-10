JUHTKIRI | Me peame tegelema tõhustusdoosidega

Tõhustusdoose tehes saab ja peab vältima kõiki kevadel tehtud vigu. Nagu oli lootus, et eakaid saab edukalt vaktsineerima kutsuda e-kanalite kaudu, ja mitte mõtlemine sellele, kas eakal inimesel üldse on millegagi arsti juurde sõita. Ärme enam vanu vigu teeme, vaid kasutame ennast õigustanud võtteid ja pingutame veel, et jõuda esimeste doosidega ka nendeni, kel on esimenegi süst saamata.

Eesti riiki juhtivad poliitikud ei peaks praegu pühenduma kohalike valimiste kampaaniale. Las sellel rindel tegutsevad kohaliku taseme poliitikud. Nähes sotsiaalmeediast, kuidas terviseminister Tanel Kiigel jätkub aega käia Jõhvis Martin Repinskile valimiskampaaniat tegemas, ei ole meil küll täit kindlust, et Eesti tipp-poliitikute süda on jäägitult koroonakriisi juures. Ministrid ei peaks üldse peibutuspartidena kohalikel vaimistel kandideerima, neil on muud tööd teha. Kui Eesti niigi raugevas vaktsineerimises on kasvõi osalt süüdi see, et ministrid ja erakonnad seavad enda kampaania koroonaga hakkama saamisest tähtsamaks, siis on see vastutustundetu. Seda ei peaks unustama ka valijad.