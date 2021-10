Eesti Päevalehe käsutuses on rahandusministri parteis kandideeriva endise jalgpallitähe Martin Reimi üleskutse Viimsi valijatele, kus reklaamitakse, kuidas riigieelarvest on just tänu erakonnale Eesti ühte rikkamasse valda saadud suur summa raha jalgpalihalli ehitamiseks. Reim kutsub just seepärast oma toetajaid enda kui Reformierakonna kandidaadi poolt valima.