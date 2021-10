Le Pen on minevik. Prantsuse paremäärmuslaste uus täht on Éric Zemmour

Teda on karistatud rassivaenu õhutamise eest ja süüdistatud ahistamises. Ajaloolasi on ta ärritanud väitega, et natsidega koostööd teinud marssal Philippe Pétain püüdis Prantsusmaa juute päästa, mitte ei aidanud neid surmalaagritesse saata. Eelmisel nädalal nimetas Prantsusmaa justiitsminister teda ohtlikuks rassistiks ja holokaustieitajaks. Raamatuesitlustel autogramme jagades räägib ta ohtudest, mida on rahvusvähemused ja „geilobi” valgetele heteromeestele tekitanud. Tema sõnul on välismaalased võtnud Prantsusmaal üle terveid elurajoone, ja kui sisserännet ei peatata, saab riigist islamivabariik. Éric Zemmouri toetus rahva seas kasvab niivõrd ruttu, et ühe värske küsitluse järgi võiks ta aprilli presidendivalimistel pääseda koos Emmanuel Macroniga lõppvooru ja saada seal 45% hääli.