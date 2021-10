Heiti Hääl: eestlane on hingelt suur egoist. Need, kes ei vaktsineeri, on vastutustundetud kõigi ümbritsevate suhtes

Ajakirjanduses biometaanist lõputuid kilomeetreid kokku rääkinud ettevõtja Heiti Hääl (58) ähvardab biokütuse tootmise lõpetada, kui dotatsioonid otsa saavad. Veelgi enam: kui kliimapakett läheb praegusel kujul läbi, siis tuleb tema sõnul joon alla tõmmata ka gaasi kasutamisele transpordis. „See maksustatakse turult lihtsalt välja,” teatab ta. Muide, Hääle enda auto ei sõida biometaani ega isegi tavalise surugaasiga. See neelab bensiini.

Koroona vastu olete süstitud?Olen süstitud loomulikult. Kui oleksin kaheksa kuud tagasi öelnud, et olen oma süstid kätte saanud, olnuks see esikaaneuudis – jälle üks eliitvaktsiteeritu. Praegu arutlen, et peaks minema kolmandat süsti saama. Just küsisin perearstilt, kas peaks tegema. Teen antikehade testi ära ja siis otsustan, kas on juba aeg.

Mida arvate neist, kes põhimõtteliselt süsti teha ei lase ja kelle pärast meil on nakatumisi nii palju?

Eestlane on hingelt suur egoist. Need inimesed on vastutustundetud – mitte niivõrd iseenda, kuivõrd kõigi ümbritsevate suhtes.

Mida teie poliitikute asemel teeksite, et kaitsesüstitute arvu üles saaks?

Oleksin algusest peale resoluutsem olnud. Keelaksin vaktsineerimata inimestel töötamise teatud ametikohtadel, hooldajatest alates ja poemüüjatega lõpetades. Mul on hästi meeles, kuidas nõukaajal tuli õde koolis klassi ja vaktsineeris kõiki mille iganes vastu. Kelleltki ei küsitud, kas oled nõus või ei ole. Ammugi siis veel, et kas vaktsiin on Pfizeri või AstraZeneca oma. Ja kellegagi ei juhtunud midagi. Usaldage meditsiinitöötajaid. Ei ole ju statistikat, et vaktsiinid mingeid haigusi esile tooksid. Seda ma tõsiselt võtta ei suuda, et iga keskharidusega inimene peab ennast viroloogiks.

Kas Alexelas ja teistes teile kuuluvates ettevõtetes on vaktsineerimata inimesed juba lahti lastud?

Ei, päris nii mitte. Üldisest riiklikust keskmisest ei saa palju erineda. Küll oleme alates kiirtestide kasutuselevõtust paar korda nädalas kõiki töötajaid ettevõtte kulul testinud. Arvame, et see väldib haiguse levikut märkimisväärsel määral.