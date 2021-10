Heiti Hääl: pärast jõusaalitreeningute alustamist ei tea ma radikuliidist enam midagi

Ajakirjanduses biometaanist lõputuid kilomeetreid kokku rääkinud ettevõtja Heiti Hääl (58) ähvardab biokütuse tootmise lõpetada, kui dotatsioonid otsa saavad. Veelgi enam: kui kliimapakett läheb praegusel kujul läbi, siis tuleb tema sõnul joon alla tõmmata ka gaasi kasutamisele transpordis. „See maksustatakse turult lihtsalt välja,” teatab ta. Muide, Hääle enda auto ei sõida biometaani ega isegi tavalise surugaasiga. See neelab bensiini.

Koroona vastu olete süstitud?

Olen süstitud loomulikult. Kui oleksin kaheksa kuud tagasi öelnud, et olen oma süstid kätte saanud, olnuks see esikaaneuudis – jälle üks eliitvaktsiteeritu. Praegu arutlen, et peaks minema kolmandat süsti saama. Just küsisin perearstilt, kas peaks tegema. Teen antikehade testi ära ja siis otsustan, kas on juba aeg.

Mida arvate neist, kes põhimõtteliselt süsti teha ei lase ja kelle pärast meil on nakatumisi nii palju?

Eestlane on hingelt suur egoist. Need inimesed on vastutustundetud – mitte niivõrd iseenda, kuivõrd kõigi ümbritsevate suhtes.

Mida teie poliitikute asemel teeksite, et kaitsesüstitute arvu üles saaks?