JUHTKIRI | Energia käibemaks ajutiselt alla!

Ei saa salata, et Isamaa (ja ammugi EKRE) kasutavad elektri ja gaasi hinnatõusu oma valimiskampaanias oskuslikult ära. Ent isamaalaste ettepanekus on ka asjalikku sisu. Eesti Päevalehes sel nädalal ilmunud artiklid „Elektriga kütvad pered keeravad toasooja vähemaks või lükkavad kütmist edasi” (11.10) ja „Elektrihinnašokk näitab taas: meie elamud on energiakulukad, aga parandada me neid ei suuda” (12.10) tõendavad, et energia suur ja järsk hinnatõus põhjustab paljudele Eesti inimestele toimetulekuraskusi ja teeb elutingimused halvemaks. Samuti vähendab see osa ettevõtete konkurentsivõimet.