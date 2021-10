Eesti Rahva Muuseumi direktoriks valiti Kertu Saks

„Mul on hea meel tõdeda, et muuseumijuhi kohale oli tugev konkurss. Kertu Saksa nägemus ERM-ist oli terviklik, kus oli heas tasakaalus olemasolevate väärtuste ja tugevuste hoidmine. Samas tõi ta välja rõhuasetusi ja uusi mõtteid, kuidas muuseumitööd edasi viia,“ kommenteeris konkursikomisjoni juhtinud Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits. „Kertu Saks asub ametisse keerulisel ajal, mil koroonaviiruse kriis on kultuurivaldkonda tugevalt mõjutanud ja muuseumide normaalne tegevus, sealhulgas pikemate plaanide tegemine on olnud häiritud. Soovin talle jõudu ja edu uuel vastutusrikkal ametikohal,“ lisas Sits.

Seni Eesti Kultuurkapitali juhi kohal töötav Saks alustab muuseumijuhina tööd 13. detsembrist 2021.

„ERM-i juhina tööd alustada on suur au ja ma tajun vastutust, mis selle väärika institutsiooni juhtimisega kaasneb. Saan seda tööd tehes naasta valdkonna juurde, mida hästi tunnen. Hing on igatsenud tagasi muuseumide ja külastuskeskuste valdkonda, mille arendamine oli minu töö ligi 20 aastat Energia Avastuskeskust juhtides. ERM-i direktoriks ajendas mind kandideerima ka sügav isiklik huvi kultuuriloo, eriti just kodukultuuri vastu, mida olen uurinud. Kultuurkapitalist võtan kaasa väga laia spektriga kultuuriinstitutsiooni juhtimise kogemuse. Loodan nagu me kõik tervisekriisi peatset lõppu ja annan endast parima, et ERM-i kriisijärgne käivitus oleks edukas,“ ütles Kertu Saks.

Kertu Saks on sündinud 6. mail 1971. Ta on ajakirjandusloolane ja teaduse populariseerija. 2011. aastal kaitses Saks Tartu Ülikoolis doktoritöö „Eesti ajalehtede toimetamiskultuuri ja -praktika kujunemine 1988–2005“ ning on olnud külalislektor mitmetes ülikoolides.