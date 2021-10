KULTUURIBIIT | Näitleja Elar Vahteri playlist

Lisaks romantilisele loodusele, avastab Edvin kohaliku mikromaailma, mis iseloomustab ühte toredat Eestimaa suve, kust ei puudu kõiksugu vereimejad - sääsed, puugid, kihulased - sekka ka mõni kaunis ööliblikas, imehästi. Pärast koju jõudes sügeled igalt ja tänad jumalat, et tagasi kodus oled.

Elar Vahter ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Praegu on selline periood elus, kus ma ülemäära palju muusikat ei kuula, seepärast sobrasin veidi minevikus ja vaatasin, mida ma õieti kuulanud olen. Valikut tehes sai määravaks märksõna SUVI"

Sooäär-Vaigla-Ruben trio - Tuljak

See lugu oli 6-7 aastat minu telefonihelinaks, ilmselt seepärast, et meeldis mulle. Ja pealegi, mis suvi see on ilma "Tuljakuta".

The Beatles - Lucy in the Sky with Diamonds

Eesti suvi ja loodus oma robustselt romantilise muutlikkusega ongi imedemaa. Ja tähed on sellepärast lahedad, et me nendeni kunagi ei ulatu.

Culture Club - Karma Chameleon

Lapsepõlves vaatasime koos õe ja vennaga seriaali "A-rühm" ja ühes osas (või isegi mitmes..) astus üles Boy Goerge ja laulis laulu "Karma Chameleon". Seda kuulasime hiljem kassetilt ja mäletan, et see muusika pani meid tantsima Ma olin siis 6-8 aastane ja Boy George oli minu jaoks lahe mees, tahtsin tema moodi olla. Täna ma seda enam ei taha.

Bob Dylan - Hurricane

Fännasin kunagi klassikalist poksi, võibolla isegi siiani ja koos Bob Dylaniga avastasin ühiskondliku ebaõigluse (kuskil 6.-7. klassis või midagi sellist). Mehest, kellest lauldakse, on tehtud ka film "The Hurricane". Täitsa meeldis.

Don’t worry - Playing For Change - Song Around The World

Siis kui elad koos kolme inimesega 15 ruutmeetrises ühiselamutoas. Või kui naaber käib närvidele.

Nina Simone - Ain’t Got No I’ve Got Life

Kõik vajalik on juba olemas.

Bobby Mcferrin Circlesong 7

Kui kogemata on juuli lõpus või augusti algul 30 kraadi sooja.

A-WA - Habib Galbi

Kunagi teatrikooliajal käisid Viljandi folgil. Araabia on hää.