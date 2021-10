Saksamaa hakkab kanepit legaliseerima. Poliitikud on poolt, politseinikud vastu

Saksamaal on iga kolmas täisealine vähemalt korra kanepit proovinud ja regulaarselt kanepi tarvitajaid on seal hinnangute järgi neli miljonit – nii hindab meelemürgi tarvitamise praegust olukorda riigis Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus. Seetõttu pole suurt imestada, et aina rohkem poliitikuid seab kahtluse alla, kas uimasti tarvitamise jätkuv ebaseaduslikkus on tõhus meetod rahva tervise kaitsmiseks.