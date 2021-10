PÄEVA TEEMA | Villu Zirnask: karmim koroonatõend on tühipaugutamine ja lõhub vaid ühiskonda

Tahtsin seda artiklit alustada värskete andmetega selle kohta, kuidas valitsusel koroonavaktsiini veel mitte saanute „murdmine“ edeneb. Ei saa – just septembris, kus sääraseid andmeid tarkade otsuste tegemiseks väga vaja oleks, on pandeemia alguses peale regulaarselt korraldatud küsitluses paus. Riigikantselei eelmine hange lõppes ära ja uus on pooleli.

Villu Zirnask arvamustoimetaja 45