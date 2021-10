NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: tark ei anna järele

Kahtlemata on just Alar Karise propageeritav tarkus üks tõhusamaid abinõusid väga mitme Eestit ja tegelikult tervet maailma vaevava häda vastu. See pole muidugi mingi uudis, juba Alar Karise kaasvilistlane EÜS-ist Jakob Hurt soovitas eesti rahvale sedasama kasulikku vitamiini.

Tarkus hoiab ära lollused, nii nagu tervislik toit aitab ennetada tõbesid. Muidugi, me teame kõik, et rämpstoidul on omad võlud ja samamoodi peibutavad rahvast ka värvikad vandenõuteooriad, ahvatlevad tähtsa näoga edastatud sõnumid sellest, „kuidas need maailmaasjad tegelikult on”. Loll ongi enesekindel ja visa, targa kohta öeldakse, et tema annab järele. Aga just nimelt president on see inimene, kes mitte iialgi järele anda ei tohi. Palju jõudu selleks! Tarkust peaks niigi jätkuma.