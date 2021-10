KOHALIKEL RADADEL | Muutused Nõo vallas. Eesti pikima staažiga vallavanem paneb vabatahtlikult ameti maha?

„Ei,” ütles Nõo vallavanem Rain Sangernebo, kui talt küsiti, kas ta näeb ennast jätkamas vallavanema ametis. On pigem tavatu, et võimu saavutanud poliitikud sellest vabatahtlikult loobuvad, eriti olukorras, kus uutel valimistel paistab neile edu.

„Nii paljud asjad on muutunud ja praegu oleks vaja tõusta täiesti teisele kõrgusele ja vaadata teise pilguga asjadele ja siis saab minna jõudsalt edasi,” selgitas Sangernebo oma otsuse tagamaid.

Ent Nõo vallas on podisemas ka konflikt võimule pürgijate vahel. Vahetult enne valimisi saabus Eesti Päevalehele anonüümne kiri, kus loetleti üles hulk patte, mida senisele vallavanemale Sangernebole süüks pandi.

Süüdiste nimekiri oli värvikas ja mahukas.