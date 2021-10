FOTOD | Paljassarde istutati tulevase PÖFF-i pargi esimene puu

1,5 hektari suurune avalik park rajatakse lähiaastatel koostöös Tallinna linna ja filmilinnakuga. See on pühendatud inimestele, kes on andnud olulise panuse filmikunsti ja PÖFFi arengusse. Omanimelised puud istutavad sinna näiteks festivali elutööauhinna laureaadid, auhinnavõitjad ja aukülalised.