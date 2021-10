Koolikoldeid lisandub järjepidevalt. „See on kontrolli alt väljunud”

Eesti õpetajate liidu juhatuse liige ja Tallinna ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Margit Timakov vastas telefonile käheda häälega ja nentis, et on koroonas nagu nii mõnedki teised ühisgümnaasiumi õpetajad ja õpilased. „Olukord koolides on väga hull,” ütles ta. „See on kontrolli alt väljunud: enam ei tea keegi, kes kus keda nakatas.” Tema sõnul on paljudes koolides väga paljud õpetajad haiged ja koldeid ei suudeta tuvastada.