JUHTKIRI | Minge valima! Kõige parem, kui e-valima

Soome lükkas tänavu kevadel oma kohalikud valimised koroonaviiruse tõttu ligi kahe kuu võrra edasi. Meil on seis viirusega praegu hullem kui Soomel kevadel, aga valimised toimuvad. Praegu on juba hilja targutada, kas oleks pidanud Soome moodi tegema. See rong on läinud, valimised juba käivad ja suur valimispäev on pühapäeval, 17. oktoobril.