Kui võtame neli viimast nädalat ja vaatame nakatumise näitu positiivsete osakaaluna, siis kui neli nädalat tagasi oli see protsent 11, siis ta tõusis 16-le, sealt 19-le ja nüüd see nädal ma näen, et nakatunute osakaal on 22,” kirjeldas Aamisepp viimast seisu.