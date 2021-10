Spioonid, Sputnik V ja Praha lossi hall kardinal. Tšehhi-Vene suhted pakuvad ohtralt intriige

„On väga raske uskuda, et Tšehhis oleks poliitikuid, kes tervitavad teineteist salajaste käemärkidega ning arutavad siis riigi venelastele mahamüümist," räägib Eesti Päevalehele Tšehhi pealinnas tegutseva Praha julgeoleku-uuringute instituudi analüütik Jonáš Syrovátka, kes uurib Kesk-Euroopa riigis Venemaa mõjutustegevust.

Ometi on Syrovátka sõnul Tšehhis kindlasti poliitikuid, kes on erinevatel põhjustel Venemaa suhtes sümpaatsed ning seda sümpaatiat ka avalikult kuulutavad. Küll on sellisel tegevusel erinevaid motiive: ühele on sümpaatsed konservatiivsed pereväärtused ning Venemaad nähakse endale sobiva kultuuriruumi kaitsjana; teine juhindub hoopiski oma ärihuvidest Venemaal.