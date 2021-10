RAHVUSRAAMATUKOGU | Hallitus seinal ja läbitilkuv katus ei varjuta võimsa hoone salapärast võlu

Mäletan, kuidas ma kord õpilaspilet käes tegin endale Tallinnas käies Rahvusraamatukogu lugejakaardi ja läksin arglikult suurde lugemissaali. See oli omaette kogemus, suur telekast nähtud maja, mis mõjus natuke isegi hirmuäratavalt: seinad laiad nagu keskaegsel kindlusel, treppidelt alla fuajeesse kiigates tekkis kõhtu õõnes tunne, et siit küll ei tahaks alla kukkuda... Millises seisus on raamatukogu pea 30 aastat pärast selle ehitamist ning millised on tulevikuplaanid? Palju algupärast jääb pärast peagi algavat remonti alles, osa aga kaob.