Vladimir Svet: tänavuste valimiste üks põhimotiive Tallinnas tundub olevat Lasnamäe-vaenulikkus

Kas see on tingimata õige? Julgen väita, et mitte päris, ning rohkem töökohti või võimalusi kvaliteetseks ajaveetmiseks võiks olla ka nn mägedel. Just selline linnaareng ongi tasakaalukas. Kuid kuna transpordiga seotud kitsaskohad ei tekkinud üleöö, ei saa neid päevapealt ka ära parandada õhutrammide või muude ulmeliste projektidega. See-eest, Keskerakonna pakutud metroobuss on konkreetne ja teostatav, keskkonnasõbralik ja Tallinna arenguvajadustele vastav transpordiliik. 21. sajandil peabki transport just selline olema, sest inimesed liiguvad rohkem ja kiiremini, kui näiteks Keskajal.