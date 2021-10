VALIMISKONTROLL | Kas Keskerakonna võit tõstaks tõesti päästjate ja politseinike palka?

Keskerakonna üleriigilises KOV valimiste programmis on lubadus : "Toetame jätkuvalt politseinike, päästjate, meditsiini- ja sotsiaaltöötajate keskmise palga tõstmist."

Kontrollime, kas Keskerakonna lubadus on kooskõlas hea valimistava kriteeriumiga, et "valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega."