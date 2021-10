Mitukümmend tuhat Eesti last lugesid oma koolitee alguses kõigepealt just seda septembrikuu luuletust. Kui paljud meist mäletasid hiljem, et selle autor oli Olivia Saar? Hea luuletus saabki märkamatult omamoodi rahvaluuleks ja jääb paljudele igaveseks mällu. Luuletuse autorile on see kõige suurem tunnustus.

Milline ajakiri sai Olivia Saare käe all enneolematult kuulsaks? Kui suur oli selle ajakirja tiraaž siis, kui ta ilmuma hakkas? Kõigest loe juba alljärgnevast loost.