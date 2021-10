Mustamäe oli valimispäeval Keskerakonna nägu

Mustamäe, valimispäeva hommik. Vanapaar tuleb mööda kõnniteed käest kinni hoides lähemale, mees ilmselgelt eest vedava poolena. Naine kõnnib väga vaevaliselt, mehe samm on pisut reipam. „No aga sa küsi!" õiendab naine mehega poolihääli vene keeles. „Tervist! Kus siin häält anda saab?" küsibki mees ajakirjanikuni jõudes. Vastan, et siinsamas, kohe järgmises majas, ja sellega minu vene keele oskus põhimõtteliselt piirdubki. Saame vanapaariga veel siiski nii palju räägitud, et nad tahaksid hääletada Mihhail Kõlvarti poolt, kuid peavad veel nimekirjast vaatama, kas ta ikka on nende ringkonnas. Selles tulevad neile kohe appi kesknoored, kes on oma telgiga otse Mustamäe eakate päevakeskuse värava ees valvel.