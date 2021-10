JUHTKIRI | Keskerakonna ainuvõim sai napilt murtud! Nüüd ootame Tallinnas muutust

Seega, niiehknaa on Kõlvartil käes päris tugevad kaardid. Ju ta peamine kalkulatsioon on, et „vihane viisik“ ei suuda omavahel kokku leppida ning lõpuks tuleb ikka keegi tema juurde kosja. Ning isegi kui viisikvalitsus tehakse, on vaid aja küsimus, mil see laguneb ning ka valijad näevad, et ei ole see Keskerakond nii hirmus midagi.