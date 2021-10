Vaimsuse tume pool. Kristallidest ja joogast jõutakse üha enam paremäärmusluse ja vandenõuteooriateni

2020. aasta juulis laadis Melissa Rein Lively üles video, mis läks netis kulutulena levima. Arizonas elav PR-firma juht näeb igati välja nagu inimene, kelle puhul pole sotsiaalmeedia edus midagi üllatavat. Videos ei räägi see supertuunitud blond kaunitar aga mitte ilutoodetest, vaid loobib hoopis röökides poeriiulitest maske põrandale. Nüüd on ta valmis rääkima, mis teda selleni viis.

Rein Lively sõnul on ta end alati pidanud spirituaalseks inimeseks. Nagu ta oma Arizona kodust antud intervjuus ütleb, on tal selge huvide ring. „Wellness (heaolu) ja looduslikud tervisetooted, orgaaniline toit, jooga, ajurveeda ravi, meditatsioon ja nii edasi,” loetleb naine. Pärast pandeemia algust hakkas ta veetma rohkem aega internetis, käies wellness-lehekülgedelt elujaatavaid sõnumeid ning retsepte otsimas. Tervise teemal kordus üks nõuanne: „Uurige asja oma käe peal.” Naine klikkis videol, kus räägiti immuunsüsteemi tugevdavatest toitudest ja kuulis sealt, et vaktsiinid on ohtlikud.