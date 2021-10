Väikelinna konservatiivselt ja euromeelselt meerilt oodatakse Orbáni troonilt tõukamist

Ligi aasta tagasi jõudsid Ungari opositsioonilised erakonnad kokkuleppele, et peaminister Viktor Orbáni partei Fidesz ainuvõimu kukutamiseks on vaja korraldada eelvalimised, kus valida opositsioonile ühine peaministrikandidaat. Tegu oli ajaloolise ja pretsedenditu sammuga, sest kunagi varem pole Ungaris sääraseid eelvalimisi toimunud. Opositsiooni killustatuse tõttu on aga riigivalitsemine alates 2010. aastast olnud üksnes Fideszi ülesanne.

Kirjul parteimaastikul tähendab see, et järgmise aasta kevadel Orbáni vastu valimisvõitlusesse asuv peaministrikandidaat esindab kokku kuut erakonda.