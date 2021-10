Hooldekodude elanikud ja töötajad olid ühed esimesed, kes kaitsesüsti said, nii et nüüdseks on nende kaitsetase nõrgenenud. On oluline, et hooldekodude pidajad vaataksid otsa oma töötajaskonnale ning langetaksid töövõimalusi ja riskianalüüsi arvesse võttes otsuse, kes saab edaspidi ühiskonna kõige haavatavama osaga tööd jätkata ja kes mitte.