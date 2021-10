Tartu ülikooli nukra pilguga maskott lõi sotsiaalmeedia kihama

Piisas vaid selle kooliaasta alguses maskott Tiksu tutvustamisest, kui sotsiaalmeedias hakati levitama temast vorbitud meeme ja arvamusavaldusi, et pole paremat maskotti tudengi „enne eksameid nutt kurgus” emotsiooni väljendamiseks. Mõni pidas Tiksu ilmet hoopis ehmunuks – ka see pole võõras tunne värskele tudengile, kes ülikooli peahoone sammaste taga esimest korda orienteerub. Sotsiaalmeedias sõna võtnud on üldiselt üksmeelel, et igal juhul on Tiksu hästi tabatud ja selliseks peab ta jääma.

Tegelikult on Tiksu pisut melanhoolne olek animafilmitegelastele või maskottidele omane oluline nunnususfaktor.

.