Haiglad on koroonaosakondade mehitamisega hädas. Arstid ja õed on väsinud

„See piir, kus me ei suuda enam uusi haigeid vastu võtta, pole veel saavutatud, aga on oluliselt lähemal kui kaks-kolm nädalat tagasi," kinnitas Lõuna meditsiinistaabi juht dr Juri Karjagin Tartu ülikooli kliinikumist. Ta ei rääkinud voodikohtade nappusest ega ruumikitsikusest, vaid sellest, et on puudu töötajaid, kes oleks valmis COVID-osakondades töötama.

„Arstid, õed, hooldajad - inimesed on väsinud ja emotsionaalselt kurnatud. See on olnud pikaaegne sõda," märgib ka terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule.