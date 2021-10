Kuu aega tagasi teatasid maailma suurtegija Dynatrace ja eestlaste SpectX, et nad on jõudnud tehinguni. Müüjaks oli riskikapitalifond Karma-VC. Siis ei räägitud sõnagi sellest, et tegu on suurema plaaniga. Börsifirma oli Tallinna kui kuuma tehnoloogiakeskust märganud juba varem. Miks? Millega Eesti firma SpectX neile silma jäi? Mida on oodata? Sellest kõigest saad lugeda alljärgnevast loost.