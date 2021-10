Oma uues raamatus „Ülekuumenemine: kuidas kapitalism maailma ära lõhkus“ (Overheated: How Capitalism Broke the Planet) kirjeldab Kate Aronoff, kuidas fossiilkütuste tööstuses on maad võtmas uut tüüpi kliimaeitamine (climate denialism), eesmärgiga takistada süsteemseid muudatusi ja kaitsta vana ärimudelit. Uue Rohelise Kokkuleppe (Green New Deal) ustava kaitsjana püüab Aronoff ka näidata, kuidas vastupanu osutada.

Olaf Bruns: Kirjeldate oma raamatus, kuidas kapitalism ja eeskätt just selle neoliberaalne variant surus esmalt planeedi elutähtsad süsteemid nende taluvuspiirini ning õõnestab nüüd meie püüdlusi päästa, mida veel päästa saab. See tõstatab topeltküsimuse: Kuidas on kapitalism planeedi ära lõhkunud ja kuidas nurjab see meie tänaseid püüdlusi planeeti päästa?