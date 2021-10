Poola ja EL liiguvad üha kindlamalt kokkupõrkekursil

Euroopa Komisjoni presidendi ja Poola peaministri äsjasel kohtumisel pole esialgu ühtegi tulemust peale erimeelsuste rõhutamise. Pärast teisipäevast kokkusaamist europarlamendi ees peetud kõnes ütles Mateusz Morawiecki, et Poola õigusfilosoofiast saadakse valesti aru ja see, et riik jätab endale edaspidi õiguse EL-i liitumislepe täitmata jätta, ei tähendavat veel, et Poola rikuks liitudes võetud kohustusi. Ühtlasi rõhutas peaminister, et nagu Poola rahva enamuski ei kavatse valitsus mingil juhul euroliidust lahkuda. „Oleme siin, kuulume siia ega lähe kuhugi,” sõnas Morawiecki. „Ja ma ei lepi sellega, kui Poola vastu üritatakse väljapressimist ja ähvardusi kasutada.”