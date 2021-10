ARVUSTUS | Vabaduses metsistunud lakeid on naeruväärsed ja verejanulised

Kui ajakirja Russki Pioner eriväljaandena ilmus 2009. aastal Natan Dubovitski Venemaa maffiast rääkiv romaan „Nulli lähedal” (kui originaalpealkirja järgida, siis „Nullilähedal”), toimus pisuke plahvatus, mis kandus ka rahvusvahelisse pressi. Küsimus polnud teoses endas – kuigi tuleb tunnistada, et see on suurepärane –, vaid autoris. Arvati, et pseudonüümi taga peitub Vladislav Jurjevitš Surkov, muusika- ja kirjandushuviline, kõrgemast klassist Vene poliitik, toonane Vladimir Putini administratsiooni ülema asetäitja ja presidendi abi.