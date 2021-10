Ian Buruma: mõned arvamused tekitavad tüli. Aga kui ohtlikke ideid saakski piirata tsenseerimisega, kas see oleks õige asi, mida teha?

Kunagi vaieldi naeruväärsete teooriate keelamise vastu argumendiga, et need on marginaalsed ja seega suhteliselt kahjutud. Enne interneti ja sotsiaalmeedia ajastut oleks juttu, et Hillary Clinton ja George Soros juhivad üleilmset kannibalistlike pedofiilide võrgustikku, peetud hullumeelsuseks. Aga nüüd ütlevad miljonid inimesed maailmas, kaasa arvatud 50% vabariiklasi, et nad usuvad sellist jama. Sektandid ei kuula argumente.

Ian Buruma kolumnist