Muidugi on klassikalise ooperi- ja operetimuusika esitamine kombinatsioonis telemänguga kindla peale minek, aga Margus Saare juhitud mäng-kontsert pakkus ka uut ja huvitavat infot hoopis muudest valdkondadest. Saates osalejate vaheline keemia klappis ning üldine tempo oli väljapeetult moderato.

Vaadates tundus küll, et muusikat on liiga palju ja juttu liiga vähe, aga tagantjärele ei häirinud see enam kuidagi.