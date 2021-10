KULTUURIBIIT | Etenduskunstnik Elina Masingu playlist

Elina Masing õppis tantsukunsti Tallinna Balletikoolis ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Ta on vabakutseline satanistist kunstnik, kelle loomingus on keskne vastuoluliste teemade tõstatamine provokatiivsel ning tihtipeale naeruvääristaval moel. Elina Masing on tuntud ka oma muusikalise alter ego Valge Tüdrukuna. Oma varasemates projektides on autor uurinud vaatemängulisust, naiiveksperimentaalsust ning näilist valikuvabadust kui manipulatsiooni ja moraali küsimust.

Elina muusikavalik on järgmine:

Viktor Tsoi - Ootame muutusi

Muutused, mis on etenduse alus, olid teemas juba kevadel, kaua enne seda kui tuli idee võtta kampa Jaan. Ühes proovis eksperimenteerisime keeltega ehk siis liikusime a. selge - verbaalne keel to the b. teine keel - viipekeel to the c. jne. Ruslan (lavastuse dramaturg) lasi meile siis lambist seda lugu koos videoga. Epic: millise energiaga see tüüp viipleb, vene viipekeel omas leivas ning muutuste ootamine (nagu meie praegu).

Özgür Baba - Dertli Dolap

Mul oli kunagi kui ma veel ülikoolis käisin eraldi õppimisbiidi playlist “Music for You my Goddess” (jah). Üks sümpaatne soolo, aga samas ka väga hea background materjal.

Jakazid - Cillet Bang, The “Hardcore Cleaning Sensation”

Lapsepõlve lemmiklaul.

Christina Aguilera - Beautiful

See on mu elufilosoofia, Valge Tüdruk oma alguses ja kuidas end tulevikus näen.

Maris Pihlap - Girl

Kunagi nägin Marist öösel Viljandi tänaval kellegagi jalutamas. Kui ma kuulan seda laulu, siis vist mõtlen sellele, et Maris kirjutas selle laulu sellest ööst ja ma oleksin nagu ka osa sellest romantikast.

manna - PURPLE MOON

TMW2021 silma jäid riideid maha koorivad naised, kätte jäi kingikott nätsuga ja kõrvu jäi “Under the purple mooooooon…”.

Samas “Walking down the street I can’t find something to eat” kummitab ka 24/7. Ühesõnaga, manna on love peace in our hearts!