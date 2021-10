Keskerakonna Tallinna nõukogu kogunemine täna kell 16 partei peakontoris oli puhtalt formaalsus. Selleks ajaks olid erakonna juhid oma otsuse teinud. Pealinna võimuliidu partneri valikul oli lõpuks jäänud kaks varianti: kutsuda laua taha sotsiaaldemokraadid või Reformierakond. Valik langes esimeste kasuks.

Ehkki otsus puudutab kohaliku tasandi võimu tulevikku pealinnas, on selge, et valikul on oma järelmõju ka üle riigi.