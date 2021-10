FOTOD | „Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane"

Legendaarse Magnumi fotoagentuuri idee autor ja kaasasutaja Robert Capa (1913–1954) töid on Telliskivi Loomelinnakus asuvas Dokfoto Keskuse näitusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. Ühelt poolt on põhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa üks tähtsamaid eeskujusid. Juhan ei väsinud kordamast Capa vast kuulsaimat tsitaati: „Kui su pildid pole piisavalt head, ei ole sa piisavalt lähedal.“ Teiseks Capa esiletõstmise põhjuseks on see, et just Capa näitas fotodel sõda nii lähedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seetõttu võib öelda, et kaasaegsele konflikti-ja sõjafotograafiale pani aluse just tema.