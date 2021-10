Rahvusvaheline teatrifestival NAKS toimub esmakordselt veebi teel

NAKS festivali üks peakorraldajatest ja ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse liige Marek Demjanov on kommenteerinud festivali järgmiselt: “ASSITEJ Eesti Keskus on festivali korraldanud juba üle 10 korra. Meie eesmärk on anda väike ülevaade lastele ja noortele tehtavast teatrist nii Eestis kui välismaal. Viimasel ajal on festival laienenud ning oleme sealhulgas korraldanud ka seminari, kus räägime põletavatel teemadel ühiskonnas, mis puudutab lastele ja noortele tehtavat teatrit.”