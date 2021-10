Pärnumaa perearst valmistus hiljuti terve päeva vaktsineerima. Ta kuulutas vaktsineerimispäeva välja, helistas vanematele patsientidele, andis nooremale sihtgrupile teada Facebookis.

Ta pani valmis 80 doosi. Soovijaid tuli 4 doosile.

See perearst on helistanud ja veennud oma patsiente kevadest saati. Ei ole põhjust kahelda, et ta on teinud kõik, mida vähegi suudab.

Sarnaseid kogemusi on tema ametikaaslastel üle Eesti. Üks Valgamaa perearst ütles, et ta ei jaksa sellest kõigest isegi rääkida. Üks Põlvamaa perearst väljendus väga selgesõnaliselt, aga palus siis oma sõnu mitte trükkida, kuna ei jaksa enam vihkajatele vastu astuda.

Kes need on, kes vaktsiinist keelduvad? Ja kuidas neid veenda?