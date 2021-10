Fotograaf Andres Putting: kurat, me oleme väike rahvas ja nüüd üks viirus lihtsalt lööb meid lõhki? Ma ei tunne enam seda Eestit ära

Täna, laupäeval kell 11 olin Vabaduse väljakul, kuhu kogunes palju rahvast. Palju selliseid, keda nähtud eelmistel sellistel miitingutel ja palju ka sellist, keda veel kohanud polnud. Mul on näomälu. Mõnel on teistmoodi mälu. Ma mäletan inimesi ja olukordi, aga ei mäleta nimesid. Näen samu nägusid aasta läbi ühtemoodi üritustel. Samad plakatid, samad hüüdlaused. Tagasi tänasesse.

Rahvast aina tuli. Vihma kallas. Tuli igasuguseid. Mehed, naised, lapsed, Odini sõdalased, Ekrekad, ja muidu inimesed. Miks nad siia tulid? Kas tõesti on õigus neil, keda on ära väsitanud see pidev koroonakajastus, mis nüüdseks paraku on muutunud juba millekski ähvardavaks. Me kuuleme päevast-päeva hirmutavaid lugusid Lätist, kus olukord polegi väga paremaks aastaga läinud. Riigis on suremus suur, komandanditund, meditsiin kokku kukkumise äärel. Jube. Mis aga aitab sellises mustas olukorras olevat inimest? Teadmine, et kõik pole veel kadunud.

Me peame küsima endalt kõige tähtsama küsimuse: miks me oleme seal kus oleme ja kus me edasi olla tahame ja kuhu liigume? Miks on Soomes, Rootsis, Taanis, Norras olukord teine?