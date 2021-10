Riho Kangur: ühistranspordi päästaks 1000 sõidujagamisautot

Ei ole mõtet korrata pidevalt mantrat, et Taanis või Beneluxi maades on suurepärane jalgrattakultuur. Meie, tulles vaesest nõukaajast, kus auto oli luksusesemena jõukuse märk, jätkame vana malli: võimalikult suur ja uhke sõiduk on edukuse, tõelise tegija sümbol.

Riho Kangur ettevõtja 1