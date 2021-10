Perearst: mul oli 80 doosi valmis pandud. Vaktsineerima tuli neli inimest

„Mul vend tegi hiljuti vaktsiini. Ootame, mis ta räägib, kuidas ta end tunneb ja mis temaga juhtub,” ütles Narvas elav 50-aastane Juri, kes pole end siiani koroona vastu vaktsineerida lasknud. Narva linna täisealistest on oktoobri keskpaiga seisuga vaktsineeritud 44,9%. Selle näitajaga platseerub linn vähese vaktsineeritusega omavalitsuste edetabelis kolmandale kohale. Veel kehvem on seis Maardu linnas, kus on vaktsineeritud 44% täisealisi, ja kõige väiksem on vaktsineeritus Sillamäe linnas: 40,6%.

Vaktsineeritus on väike peamiselt omavalitsustes, kus kõneldakse emakeelena eeskätt vene keelt. Murelapsed on ka kagunurga ääremaad.

