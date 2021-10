ARVUSTUS | Delikaatne teekonnadokumentaal sõltuvusest

Ehkki filmikunst ja juhus ei käi alati käsikäes, võib just juhus sütitada loomingulise sädeme, tänu millele saab võrsuda midagi olulist. Kui Eeva sõitis 2017. aastal ema palvel Colombia pealinna Bogotásse oma narkosõltlasest venda otsima, kutsus ta toeks Colombia juurtega režissööri Carlos Lesmese. Mitte selleks et rännakut filmida – Lesmes oli ainus colombialane, keda Eeva tundis. Paari päevaga otsustati, et peale teejuhi rolli võtab Lesmes enda kanda ka režissööri oma. Mõned nädalad hiljem oli tiim teel Bogotásse, et leida Eeva vend Lauri, kellega pere oli viimati kontakti saanud pool aastat tagasi.

Rännak Kuusalu hubasest eramajast Bogotá räpastesse slummidesse toob esiplaanile koorma, mida põhjustab pereliikme sõltuvus.